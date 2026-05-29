В Иране обещали показать США новую, еще неизведанную противником, грань

Генерал ВС Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика в случае, если Вашингтон не захочет закончить войну переговорами, покажет Соединенным Штатам еще неизведанную ими грань своей силы. Об этом сообщает русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday.
Генерал Резаи призвал друзей Ирана из Китая и многих других стран мира не беспокоиться об Ормузском проливе. Он заверил, что КСИР заставит американцев прекратить морскую блокаду либо через переговоры, либо прямыми действиями.
«В ходе 12-дневной войны мы продемонстрировали одну грань нашей силы. В последней войне мы показали другую грань. Если конфликт продолжится, мы раскроем и третью грань», — предупредил высокопоставленный иранский военный.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал 29 мая принять окончательное решение по сделке с Ираном.
В Иране, между тем, раскрыли детали соглашения между Тегераном и Вашингтоном.