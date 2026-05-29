В Иране обещали показать США новую, еще неизведанную противником, грань

Генерал ВС Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика в случае, если Вашингтон не захочет закончить войну переговорами, покажет Соединенным Штатам еще неизведанную ими грань своей силы. Об этом сообщает русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday.