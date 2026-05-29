Путин объяснил решения по утильсбору в России

Меры в сфере утильсбора напрямую связаны с защитой интересов российского производителя. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.
«Наши действия связаны с защитой нашего отечественного товаропроизводителя, но мы никогда не против и никогда не ограничивали и не ограничиваем поставки на наш рынок товаров, произведенных в странах ЕврАзЭс и тем более произведенных в Белоруссии, нашем союзном государстве», — сказал президент.
В 2012 году, когда Россия вступила в ВТО и уменьшила ввозные пошлины на автомобили, одновременно с этим начал действовать и утилизационный сбор.
Накануне высокие ставки утильсбора в ЕАЭС вызвали жесткую критику со стороны президента Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что сбор может скоро превысить стоимость самих машин.
1 декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила расчета утильсбора.