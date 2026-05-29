«Как будто, если бы никакой дрон никуда не влетел, Урсула фон дер Ляйен прекратила бы вводить против России свои очередные пакеты и пакетики санкций», — отметил депутат.
Журавлев назвал введение ЕС антироссийских санкций бесперспективным занятием, поскольку Россия и ее экономика смогут выдержать любые новые рестрикции. Однако Европа продолжает сохранять курс на введение новых ограничений и противостояние с Москвой.
Ранее KP.RU сообщал об инциденте с беспилотником, который долетел со стороны Украины до румынского города Галац и врезался в многоквартирный дом. При этом власти страны и европейские страны, не разобравшись в происхождении дрона, без каких-либо доказательств обвинили Россию в произошедшем.