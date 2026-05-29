Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США назвали Ливану условия для деэскалации

Необходимо прекращение ударов со стороны «Хезболлах», отметил американский госсекретарь Марко Рубио.

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с президентом Ливана Джозефом Ауном подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, для снижения напряженности шиитская организация «Хезболлах» должна прекратить удары по израильской стороне. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

По его словам, Рубио позитивно оценил готовность властей Ливана «проводить прямые переговоры с Израилем, несмотря на то что “Хезболлах” продолжает пытаться сорвать их в ущерб интересам ливанского народа». «Он вновь заявил, что “Хезболлах” в полной мере несет ответственность за продолжение боевых действий, и подчеркнул, что для деэскалации необходимо незамедлительное прекращение нападений и провокаций со стороны “Хезболлах”, — добавил Пиготт. — Как подтвердил госсекретарь, США в полной мере поддерживают правительство Ливана в его усилиях, направленных на то, чтобы воспользоваться исторической возможностью для обеспечения мира, восстановления и лучшего будущего для своего народа».

С 17 апреля между «Хезболлах» и Израилем формально действует режим прекращения огня, однако стороны все это время продолжают регулярно обмениваться отдельными ударами в приграничных районах вдоль ливано-израильской границы. 25 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился усилить удары по объектам «Хезболлах» в ответ на участившиеся атаки с использованием беспилотников по территории еврейского государства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше