На Украине намерены оспорить решение IIHF о возвращении юниорской сборной Белоруссии

Президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур заявил, что они осуждают допуск юниорской сборной Белоруссии на международные турниры.
«ФХУ решительно осуждает такое решение IIHF. Для нас такая позиция Международной федерации является неприемлемой, мы готовим апелляцию и будем продолжать отстаивать справедливые решения. Повторюсь, этим странам не место в международном спорте любого уровня: начиная от юношеского и заканчивая взрослым», — приводит его слова пресс-служба организации.
Турнир пройдёт в США с 22 апреля по 2 мая следующего года.
Ранее сообщалось, что IIHF примет решение о допуске российских команд в индивидуальном порядке.