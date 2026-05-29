Врач Езовских: назвала противопоказания к ЛФК для детей

Врач ЛФК НИКИ детства Марина Езовских рассказала, что лечебная физкультура для детей должна назначаться с учётом состояния ребёнка и возможных противопоказаний.
Об этом она сообщила в беседе с «Радио 1». По словам врача, ЛФК — это не обычная физкультура, а лечебный инструмент, который должен подбирать специалист после осмотра.
«При острых заболеваниях, обострениях хронических, активных эпилептических приступах. А также при недостаточной массе тела. Ребёнку, который истощён, лечебная физкультура скорее принесёт вред, потому что у организма просто нет ресурса для занятий», — предупредила Езовских.
Она добавила, что ЛФК может помогать детям с переломами, сколиозом, ДЦП, синдромом Дауна и другими диагнозами, если занятия подобраны профессионально.
