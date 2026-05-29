Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Езовских: назвала противопоказания к ЛФК для детей

Врач ЛФК НИКИ детства Марина Езовских рассказала, что лечебная физкультура для детей должна назначаться с учётом состояния ребёнка и возможных противопоказаний.

Врач ЛФК НИКИ детства Марина Езовских рассказала, что лечебная физкультура для детей должна назначаться с учётом состояния ребёнка и возможных противопоказаний.

Об этом она сообщила в беседе с «Радио 1». По словам врача, ЛФК — это не обычная физкультура, а лечебный инструмент, который должен подбирать специалист после осмотра.

«При острых заболеваниях, обострениях хронических, активных эпилептических приступах. А также при недостаточной массе тела. Ребёнку, который истощён, лечебная физкультура скорее принесёт вред, потому что у организма просто нет ресурса для занятий», — предупредила Езовских.

Она добавила, что ЛФК может помогать детям с переломами, сколиозом, ДЦП, синдромом Дауна и другими диагнозами, если занятия подобраны профессионально.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с НСН заявил, что при сидячей работе важно делать регулярные активные перерывы.