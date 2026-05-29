Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в ЕС

Президент России Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз.
Путин указал, что фитосанитарные нормы в странах ЕАЭС гораздо более жёсткие, чем в Евросоюзе.
«Куда это пойдёт, товар, ну, скажем, то же вино, — в Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Надо подумать», — отметил Путин.
Также Путин заявил, что Россия повысит цены на энергоносители для Армении при её выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
