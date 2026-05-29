Президент Румынии объяснил инцидент с дроном работой украинской ПВО

Президент Румынии Никушор Дан объяснил инцидент с падением дрона в Галаце работой украинской ПВО.

«Он был сбит над городом Рени (в Одесской области. — RT), изменил траекторию и направился в сторону Галаца», — приводит его слова телеканал Antena 3 CNN.

В ночь на 29 мая два человека пострадали в Румынии после того, как дрон врезался в жилой дом. Прокуратура страны возбудила уголовное дело.

Президент Румынии заявил, что военные не сбили дрон из-за риска для гражданского населения.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.

В посольстве России в Румынии назвали инцидент провокацией Киева.

