Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство в Кишиневе: Молдавия может готовить инсценировку с падением БПЛА

Власти Молдавии могут готовить инсценировку с падением беспилотника, чтобы спровоцировать новый виток эскалации в отношениях с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Посольство России в Кишиневе заявило о возможной подготовке провокации с участием беспилотника, которая, по его мнению, может быть использована для обострения отношений между странами. В дипмиссии допускают, что подобный сценарий может быть реализован при участии внешних партнеров и направлен на формирование обвинений в адрес России.

Поводом для таких предположений стал недавний инцидент в румынском городе Галац, где беспилотный аппарат повредил жилой дом, в результате чего пострадали люди. Румынские власти возложили ответственность на Россию, однако не представили подтверждающих материалов. При этом, несмотря на отслеживание объекта средствами ПВО, он не был перехвачен.

В российском посольстве подчеркнули, что ранее выдвинутые в адрес Москвы обвинения, в том числе касающиеся падений дронов и экологических инцидентов, так и не были подкреплены доказательствами. Дипломаты считают, что подобные информационные кампании не достигают ожидаемого эффекта и вызывают вопросы у общественности.

В заявлении также содержится призыв к руководству Молдавии избегать действий, способных привести к дальнейшей эскалации, и учитывать риски провокационных шагов, подчеркивая отсутствие у России намерений к конфронтации.

Ранее президент РФ Владимир Путин полагает, что в Румынии, скорее всего, произошел инцидент с украинским дроном. Он напомнил, что случаи с падением беспилотников ВСУ на территории европейских стран уже бывали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше