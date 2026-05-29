Посольство России в Кишиневе заявило о возможной подготовке провокации с участием беспилотника, которая, по его мнению, может быть использована для обострения отношений между странами. В дипмиссии допускают, что подобный сценарий может быть реализован при участии внешних партнеров и направлен на формирование обвинений в адрес России.
Поводом для таких предположений стал недавний инцидент в румынском городе Галац, где беспилотный аппарат повредил жилой дом, в результате чего пострадали люди. Румынские власти возложили ответственность на Россию, однако не представили подтверждающих материалов. При этом, несмотря на отслеживание объекта средствами ПВО, он не был перехвачен.
В российском посольстве подчеркнули, что ранее выдвинутые в адрес Москвы обвинения, в том числе касающиеся падений дронов и экологических инцидентов, так и не были подкреплены доказательствами. Дипломаты считают, что подобные информационные кампании не достигают ожидаемого эффекта и вызывают вопросы у общественности.
В заявлении также содержится призыв к руководству Молдавии избегать действий, способных привести к дальнейшей эскалации, и учитывать риски провокационных шагов, подчеркивая отсутствие у России намерений к конфронтации.
Ранее президент РФ Владимир Путин полагает, что в Румынии, скорее всего, произошел инцидент с украинским дроном. Он напомнил, что случаи с падением беспилотников ВСУ на территории европейских стран уже бывали.