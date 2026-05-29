Администрация Центра им. Кеннеди — Трампа оспорит решение суда о переименовании

Предполагалось, что в июле центр, работу которого контролирует американское правительство и который в Вашингтоне порой именуют «неофициальным министерством культуры США», закроется на ремонт продолжительностью примерно два года. Однако ряд американских исторических и архитектурных обществ подал в марте в суд на совет управляющих центра в связи с этими планами. По мнению истцов, ответчик пытается действовать, не заручившись необходимым для того согласием Конгресса США, а также в обход требуемых федеральных проверок. Белый дом отвергает претензии такого рода как необоснованные.