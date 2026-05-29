Администрация Центра им. Кеннеди — Трампа оспорит решение суда о переименовании

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Администрация вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа намерена подать апелляцию на решение суда о возвращении этому комплексу его прежнего названия — Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Об этом сообщила ТАСС вице-президент Центра имени Кеннеди — Трампа Рома Дарави, комментируя решения федерального окружного судьи Кристофера Купера.
«Мы уверены, что при рассмотрении апелляции суд поддержит волю совета управляющих, выразившуюся в том, чтобы признать исторический вклад президента Трампа в деятельность культурного центра нашей нации», — заявила Дарави.
Она имела в виду решение совета управляющих центра от 18 декабря 2025 года. С того дня площадка стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа — в честь 35-го и 45-го и 47-го президентов США. Купер счел, что совет управляющих превысил полномочия, приняв решение о переименовании центра. Судья предписал в течение двух недель вернуть комплексу прежнее название. В постановлении судьи говорится, что переименование комплекса возможно только при участии Конгресса США.
Кроме того, Дарави фактически подтвердила, что будут рассматриваться различные варианты действий в связи с решением Купера временно блокировать планы капитального ремонта центра. «Мы тщательно изучим решение [судьи], хотя реальность никуда не делась — центру требуется срочное и серьезное восстановление. Эту истину признают даже истцы», — отметила вице-президент комплекса. Она напомнила, что исполнительная ветвь власти США уже изыскала $257 млн на масштабную реновацию центра. Совет управляющих будет использовать «все законные способы восстановления Центра имени Кеннеди — Трампа», подчеркнула Дарави.
Предполагалось, что в июле центр, работу которого контролирует американское правительство и который в Вашингтоне порой именуют «неофициальным министерством культуры США», закроется на ремонт продолжительностью примерно два года. Однако ряд американских исторических и архитектурных обществ подал в марте в суд на совет управляющих центра в связи с этими планами. По мнению истцов, ответчик пытается действовать, не заручившись необходимым для того согласием Конгресса США, а также в обход требуемых федеральных проверок. Белый дом отвергает претензии такого рода как необоснованные.