Юрист Семёнова рассказала, кто отвечает за упавшее на машину дерево

Юрист по семейным и гражданским делам Надежда Семёнова рассказала, что при падении дерева на автомобиль сначала нужно выяснить, кому принадлежит территория, где оно росло.
Об этом сообщает URA.RU.
По словам юриста, если дерево находилось на придомовой территории, вопрос может быть к управляющей компании или ТСЖ, если на муниципальной земле — к администрации, а если на частном участке — к его собственнику.
«Я бы советовала владельцу машины действовать по шагам: вызвать полицию или участкового, сфотографировать автомобиль, дерево, ствол, корни, место, где оно росло, и по возможности не убирать всё до фиксации», — сказала Семёнова.
Она добавила, что ОСАГО такой ущерб не покрывает, а возможность выплаты по КАСКО зависит от условий конкретного полиса. Юрист также посоветовала оценивать экономический смысл спора: при небольшом ущербе расходы на юриста, госпошлину, автооценку и экспертизу дерева могут оказаться выше возможной компенсации.
Ранее автоюрист Дмитрий Славнов напомнил, что инспектор ГИБДД вправе запретить эксплуатацию автомобиля и отправить его на штрафстоянку при критических неисправностях.