Россиянам посоветовали настроить родительский контроль на детском смартфоне

Россиянам посоветовали заранее подготовить смартфон ребёнка к летним поездкам и настроить безопасную цифровую среду.
В беседе с «Газетой.Ru» старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин отметил, что простого запрета на отдельные сервисы недостаточно: после ограничений дети могут искать неофициальные аналоги, случайные каналы и сайты с бесплатными файлами.
«Задача родителей не в том, чтобы забрать у ребёнка смартфон на всё лето, а в том, чтобы обеспечить ему безопасную среду», — пояснил эксперт.
Он добавил, что перед каникулами стоит проверить установленные приложения, удалить неизвестные программы, ограничить покупки внутри игр, настроить родительский контроль, геолокацию, антивирус, пароли и PIN-код на телефоне и SIM-карте.
Лопатин также посоветовал договориться с ребёнком о понятном цифровом расписании, например о времени для игр и видео.
Ранее клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких посоветовала родителям перед поездкой ребёнка в лагерь заранее обсудить с ним вопросы безопасности.