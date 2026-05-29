Хачанов — о поражении на «Ролан Гаррос»: хрен его знает, чего не хватило

«В первом сете играл лучше, а в итоге проиграл. Во втором перехватил, начал лучше принимать. В четвёртом совершил камбэк, потому что появились энергия, кураж. Динамика матча снова поменялась. Я спасся с матчболов, выиграл сет. А в пятом опять упустил преимущество. Там и условия поменялись по ходу встречи, хрен знает, чего не хватило. Наверное, интенсивности. После такого камбэка тратится много физической и ментальной энергии», — приводит его слова «Чемпионат».