Посольство РФ: случай с падением БПЛА в Румынии является провокацией Киева

Инцидент с падением беспилотного летательного аппарата на территории Румынии был квалифицирован российским посольством как попытка Киева вовлечь НАТО в конфликт с Россией.
Согласно заявлению российской дипмиссии, инцидент в Галаце не следует рассматривать как проявление враждебности со стороны Москвы в отношении Бухареста.
Ранее президент РФ Владимир Путин также выразил мнение, что в Румынии, скорее всего, произошел инцидент с украинским дроном.
