Reuters: власти Грузии продадут 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина

Власти Грузии планируют выставить на аукцион коллекцию вин Иосифа Сталина, пишет Reuters.
«На этой неделе правительство Грузии, в собственности которого находится около 40 тыс. французских и грузинских раритетов, впервые открыло винный погреб в столице страны Тбилиси», — говорится в материале.
По данным агентства, коллекцию вин, часть из которых датируется началом XIX века, планируют выставить на аукцион.
Ожидается, что вырученные средства пойдут на открытие в стране школы виноделия.
