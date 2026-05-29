В Курганской области до 23 июня продлили запрет на посещение лесов

В Курганской области продлили запрет на пребывание в лесах до 23 июня из-за высокой вероятности возникновения пожаров.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правительство региона.
В период действия ограничений также запрещены въезд транспортных средств и проведение работ на землях лесного фонда, кроме случаев, предусмотренных соответствующим приказом.
Особый противопожарный режим в регионе действует с 20 апреля. В это время нельзя использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы на территории лесного фонда и прилегающих участках.
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с НСН заявил, что в выходные в Москве начнётся потепление, однако дожди пока сохранятся.