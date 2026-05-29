USITC: США не будут вводить пошлины на импорт необработанного палладия из России

Министерство торговли США не будет взимать пошлины на импорт необработанного палладия из России.
«Министерство торговли не будет издавать приказы о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт палладия из России», — говорится в заявлении.
Уточняется, что решение принято в связи с отрицательными заключениями Комиссии по международной торговле США (USITC).
Ранее эксперт Андрей Смирнов заявил, что введение компенсационной пошлины на российский палладий способно в короткие сроки привести к дефициту этого металла в Соединённых Штатах.