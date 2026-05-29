Врач Уланкина объяснила, как выбрать репеллент от комаров и клещей

Кандидат медицинских наук Ольга Уланкина рассказала, что выбор репеллента зависит от условий, в которых человек планирует его использовать.

Об этом она сообщила URA.RU. По словам врача, для обычной прогулки в городе и для похода в лес или поездки в регион, где встречается клещевой энцефалит, могут потребоваться разные средства.

«Главное — чётко соблюдать инструкцию на упаковке. При этом важно помнить, что не существует репеллентов длительного действия, которые можно было бы наносить на детскую кожу», — объяснила Уланкина.

Она добавила, что качественное средство должно содержать название действующего вещества, его точную концентрацию, отметку о регистрации Роспотребнадзора, возрастные ограничения и полный состав.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с НСН заявил, что при сидячей работе важно делать регулярные активные перерывы.