Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент: США отобрали у Ирана криптовалюту на $1 млрд

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты изъяли иранские криптовалютные активы на сумму $1 млрд.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты изъяли иранские криптовалютные активы на сумму $1 млрд.

«Просто взяли и прибрали к рукам их кошельки. Кто-то из них, возможно, прямо сейчас вводит свои данные (для входа в криптокошелек.— “Ъ”) и осознает, что у них ничего не осталось», — заявил господин Бессент во время выступления на Национальном экономическом форуме им. Рейгана (трансляцию вело Reuters).

Министр добавил, что США работают с союзниками по всей Европе, чтобы арестовывать виллы, дома и недвижимость представителей иранского руководства. «Это деньги, украденные у иранского народа… Мы думаем, что они воровали по $400 или $500 млн в месяц, которые делили между 80 лидерами», — добавил господин Бессент.

В апреле господин Бессент заявлял, что США заблокировали $344 млн на кошельках, которые связаны с Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше