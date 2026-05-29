В ХМАО вынесли приговор братьям за серию ограблений 2012—2013 годов

В Ханты-Мансийском автономном округе суд вынес приговор двум родным братьям по делу о серии ограблений магазинов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на объединённую пресс-службу судов региона.

По данным пресс-службы, преступления были совершены в 2012—2013 годах в Пыть-Яхе и Нефтеюганске. После этого фигуранты длительное время скрывались от правосудия.

В феврале 2013 года братьев объявили в международный розыск по делу о серии вооружённых ограблений магазинов. В 2024 году их задержали в Московской области.

Старшему брату назначили восемь лет и восемь месяцев лишения свободы, младшему — три года и восемь месяцев.

