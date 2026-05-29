Тарасова впечатлена словами Малинина в поддержку допуска российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова олимпийского чемпиона Ильи Малинина в поддержку допуска российских спортсменов.
«Он так сказал, потому что он хороший человек. Не знаю, повлияет ли это на общественное мнение, но на меня это произвело впечатление, потому что он первый спортсмен такого уровня, кто высказался напрямую. Мы за него и раньше болели, а теперь будем болеть вдвойне», — приводит её слова «Матч ТВ».
В одном из последних интервью Малинин заявил, что хотел бы видеть российских фигуристов на международных турнирах.
ISU отстранил российских фигуристов от участия в турнирах под своей эгидой. На Олимпийские игры — 2026 от России в качестве нейтральных спортсменов поехали лишь Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Но при этом, им было запрещено выступать на других международных соревнованиях.
Ранее Малинин высказался о возможном пропуске следующего сезона.