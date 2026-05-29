Президент Польши Навроцкий обвинил министра обороны страны в глупости

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил вице-премьера и министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша в глупости.
«Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», — цитирует его портал Interia.pl.
Таким образом Навроцкий прокомментировал сделанное главой Минобороны заявление, что «канцелярия президента не является пупом земли» и что правительство не обязано заранее информировать главу государства обо всех готовящихся международных соглашениях.
Отмечается, что конфликт связан с соглашением об обороне и безопасности с Великобританией, с которым президент Польши не был ознакомлен.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новое соглашение об усилении военного сотрудничества с Великобританией должно быть направлено против России.