Дроны для фронта: посол РФ жёстко оценил новую авантюру Канады

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что планы канадского правительства по организации производства беспилотников для вооружённых сил Украины свидетельствуют о стремлении Оттавы и дальше подпитывать конфликт. Такое заявление дипломат сделал в ответ на сообщения о создании совместного предприятия по выпуску дронов.
По словам Степанова, достигнутые между Киевом и Оттавой договорённости в сфере производства БПЛА говорят о переходе Канады на качественно новый уровень вовлечённости в украинский кризис. Дипломат подчеркнул, что канадские власти продолжают любыми способами поддерживать киевский режим, однако эти усилия не принесут результата. «Режиму это, однако, не поможет. А вот из кармана канадских налогоплательщиков очередную порцию денег точно выжмет», — цитирует посла ТАСС.
Ранее, 29 мая, на полях оборонной выставки CANSEC в Оттаве министры обороны Канады и Украины подписали соглашение о поддержке совместного производства дронов. Документом предусмотрено создание предприятия Airlogix-Sentinel на базе украинской defence tech-компании Airlogix и канадского производителя Sentinel Research and Development из Гамильтона. Выпущенные в Канаде беспилотные системы будут направлены украинским военным. Проект реализуется при поддержке правительств двух стран и, по заявлению Минобороны Канады, ускорит поставки критически важного оборудования для нужд ВСУ.
С начала полномасштабного конфликта на Украине, по данным канадского оборонного ведомства, Оттава выделила Киеву помощь на общую сумму более 25,5 млрд долларов, из которых 8,5 млрд долларов составили военные поставки.
Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займётся выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов украинским силам обороны должны начаться до конца текущего года. Одновременно с этим канадский премьер Марк Карни ранее заявил, что его страна продолжит тесно сотрудничать с международными партнёрами, чтобы обеспечить «справедливый и прочный мир для Украины и Европы». В Москве считают, что подобные шаги Вашингтона и Оттавы направлены не на урегулирование, а на затягивание боевых действий.
