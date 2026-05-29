Физик Репина: шаровая молния чаще возникает при сильных грозах

Доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующая лабораторией взаимодействия атмосферы и океана Института физики атмосферы имени Обухова РАН Ирина Репина высказалась о феномене шаровой молнии.
«Это достаточно редкое явление, обычно встречается при очень сильных грозах или когда сильно наэлектризована атмосфера», — пояснила Репина в беседе с Lenta.ru.
Она добавила, что точная природа шаровой молнии до сих пор не установлена. Вероятнее всего, речь идёт об электрическом явлении — своего рода плазменном всплеске, а наиболее убедительными считаются плазменные и электромагнитные модели. По словам специалиста, чаще шаровую молнию фиксируют в горных районах.
Ранее доктор физико-математических наук, профессор Университета правительства Москвы Роман Шамин рассказал, что шаровая молния отличается от обычной длительностью существования и характером движения.