Силы ПВО Ирана сбили беспилотник в районе острова Кешм

Силы системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе острова Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщило 29 мая иранское агентство Tasnim.

Источник: Известия

«В результате наблюдения за малым вражеским беспилотником американско-израильского происхождения в районе Кешма средствами противовоздушной обороны армии он был оперативно поражен и уничтожен в ходе успешной операции», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Подробности не уточняются.

Агентство Tasnim 28 мая сообщило, что иранские системы ПВО сбили американский БПЛА в районе Бушера. По данным агентства, перехват воздушной цели был осуществлен путем пуска зенитной ракеты.

