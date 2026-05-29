Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свое вино в Евровоюзе

Президент России предупредил Армению о последствиях вступления в Евросоюз.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае вступления Армении в Евросоюз могут возникнуть вопросы относительно дальнейшего экспорта армянской сельхозпродукции на российский рынок.

По словам главы государства, если Ереван перейдет на европейские стандарты регулирования, России придется заново оценивать возможность признания соответствующих фитосанитарных норм.

«Куда это пойдет, товар [из Армении], ну, скажем, то же вино, — в Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Надо подумать», — сказал президент.

Путин также указал, что членство Армении в ЕС сделает для нее недоступными действующие соглашения Евразийского экономического союза о свободной торговле.

Ранее KP.RU сообщал, что в России приостановили продажу некоторых видов алкогольной продукции из Армении. В том числе, некачественными признаны товары, произведенные ЗАО «ВЕДИ-АЛКО».

