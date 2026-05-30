Сибига признал, что Европа не хочет отдавать украинцев

Глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко заявила 29 мая, что Киев и Брюссель находятся в диалоге по вопросу «безболезненного и мягкого» возвращения украинских беженцев из Евросоюза на родину. По её словам, европейские политики и профильные службы ищут пути решения этой проблемы. При этом данные статистики разнятся: по информации УВКБ ООН на январь 2026 года, количество украинских беженцев в Европе оценивалось в 5,349 млн человек.