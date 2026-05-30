Сибига признал, что Европа не хочет отдавать украинцев

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил в Верховной раде, что не все страны заинтересованы в возвращении украинских беженцев на родину. Об этом пишет «СТРАНА.ua».
По словам министра, за границей в настоящее время находятся около 8 млн украинцев. Сибига отметил, что некоторые государства не хотят терять квалифицированных специалистов, которые вносят вклад в развитие их экономик.
«Мы видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая их вклад в развитие экономик, учитывая уровень их квалификации, адаптивность. Нам будет необходимо бороться за своих людей», — сказал он.
Министр также подчеркнул, что Киев обсуждает с партнёрами меры по стимулированию возвращения граждан. Он привёл в пример Швейцарию, где уже действует программа поддержки беженцев, желающих вернуться домой: Берн выделяет средства на дорогу и оплату временного жилья на родине.
Ранее агентство Reuters писало, что правительство Чехии ужесточит правила пребывания украинских беженцев в стране и предоставления им финансовой поддержки.
Глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко заявила 29 мая, что Киев и Брюссель находятся в диалоге по вопросу «безболезненного и мягкого» возвращения украинских беженцев из Евросоюза на родину. По её словам, европейские политики и профильные службы ищут пути решения этой проблемы. При этом данные статистики разнятся: по информации УВКБ ООН на январь 2026 года, количество украинских беженцев в Европе оценивалось в 5,349 млн человек.
