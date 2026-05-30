Врач Еделев: назвал влажную уборку главным способом борьбы с пылью

Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев рассказал, что бытовая пыль может негативно влиять на дыхательные пути, кожу, глаза и общее состояние организма.
Об этом он сообщил Общественной Службе Новостей. По словам врача, особенно опасны частицы с острыми гранями и волокнистые пылинки: они могут повреждать ткани дыхательных путей, забивать их и способствовать воспалению.
«Бытовая пыль всегда негативно влияет на здоровье человека, вызывая аллергические реакции и целый ряд заболеваний дыхательных органов, кожи и глаз», — сказал Еделев.
Он добавил, что при длительном воздействии пыли может развиваться хронический пылевой бронхит, а аллергены, микроорганизмы и токсичные соединения в её составе способны провоцировать конъюнктивит, дерматиты, экзему и воспалительные реакции.
Врач посоветовал регулярно проводить влажную уборку, проветривать помещения и поддерживать влажность воздуха на уровне 40 — 60%.
