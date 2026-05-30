Хореограф из штаба Тутберидзе — о возвращении Трусовой и Валиевой: фанатки своего дела

Хореограф Георгий Похилюк, работающий в штабе Этери Тутберидзе, поделился мнением о возвращении Александры Трусовой и Камилы Валиевой на соревнования.
«Для чего им это? Мне кажется, чтобы доказать себе ещё раз, что “я могу”. Мы в медиапространстве видим, что они уже восстановили свой контент. И это может вызывать только уважение. И это ещё раз доказывает, что девчонки — фанатки своего дела. Видимо, они без этого жить не могут», — приводит его слова Okko.
Он считает, что Трусова и Валиева составят конкуренцию другим фигуристкам.
Из-за дисквалификации Камила Валиева не выступала с 2023 года. Она была отстранена от спорта на четыре сезона из-за положительной допинг-пробы на чемпионате России — 2021. В 2026-м она приняла участие в чемпионате России по прыжкам, а затем представила новую короткую программу на Кубке Первого канала, где стала четвёртой.
Александра Игнатова зимой объявила о возобновлении карьеры под руководством Этери Тутберидзе. Прошлым летом она родила сына и почти сразу вернулась на лёд. В январе 2026 года фигуристка приняла участие в чемпионате России по прыжкам.
Ранее Жулин призвал включить Валиеву и Трусову в резервный состав сборной России.