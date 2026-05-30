Бессент: все действия США в Иране — оборонительные

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские военные не нарушают режим прекращения огня с Ираном и все их действия носят оборонительный характер.
Об этом Бессент сказал, выступая на Экономическом форуме имени Рональда Рейгана.
Он подчеркнул, что американские военачальники уже неоднократно заявляли о том же.
«Все действия, которые мы предпринимаем с момента заключения перемирия, носят оборонительный характер», — сказал министр.
Ранее Бессент заявил, что Вашингтон заблокировал криптовалюту Ирана на сумму около $1 млрд.