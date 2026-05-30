Глава АКИТ Соколов рассказал, что делать при покупке контрафакта онлайн

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов рассказал, что при подозрении на контрафактный товар, купленный на маркетплейсе, оптимальным решением будет оформить возврат.
Об этом он сообщил NEWS.ru. По словам эксперта, ещё на этапе выбора товара стоит пользоваться специализированными сервисами проверки, в частности инструментами Росаккредитации.
«Если возникают подозрения, что заказанный товар является контрафактным, на наш взгляд, оптимальным решением будет отказаться от такой покупки», — сказал Соколов.
Он добавил, что к реестрам Росаккредитации уже привязаны десятки миллионов карточек товаров.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в беседе с НСН заявил, что махинации с якобы бракованными товарами на маркетплейсах могут быть расценены как мошенничество.