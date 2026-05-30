В Дагестане река смыла дом

МАХАЧКАЛА, 30 мая — РИА Новости. Дом смыло рекой в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.
«Поступило сообщение о том, что в населенном пункте Петраковское Хасавюртовского района рекой Акташ смыло дом. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В пятницу региональное МЧС сообщило, что в Дагестане из-за продолжающихся сильных и интенсивных дождей сохраняется высокая вероятность резких подъемов воды на малых реках.
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.