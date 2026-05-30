Синоптик Позднякова: лето вернётся в Москву к концу первой пятидневки июня

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что с 3 июня в Москве прекратятся осадки и начнётся потепление.
Об этом она сообщила NEWS.ru. По словам синоптика, до этого в столичном регионе ещё возможны кратковременные дожди, а в воскресенье, 31 мая, погода будет преимущественно с прояснениями.
«Минимальная температура будет в пределах +8…+13 °C, дневная температура составит +17…+22 °C. Так что можно сказать, что лето к концу первой пятидневки июня вернётся в столицу», — поделилась Позднякова.
Она добавила, что в ближайшие выходные ночью в Москве ожидается +6…+8 °C, днём — +15…+17 °C. В воскресенье возможны грозы, при этом северо-западный ветер будет постепенно ослабевать.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с НСН заявил, что в выходные в Москве начнётся потепление, однако дожди пока сохранятся.