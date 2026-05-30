МЧС: река Акташ смыла дом в Хасавюртовском районе Дагестана

В населённом пункте Петраковское Хасавюртовского района река Акташ смыла дом, пострадавших нет.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
По данным ведомства, инцидент произошёл на фоне продолжающихся в республике сильных дождей.
«Поступило сообщение о том, что в населённом пункте Петраковское Хасавюртовского района рекой Акташ смыло дом. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее Госавтоинспекции республики сообщили, что в дагестанском селе Касумкент из-за паводков обрушились несколько пролётов арочного моста через реку Чирагчай.
