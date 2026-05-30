Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о вреде гиперопеки для детей

Директор ГТРК «Ярославия», эксперт центра развития «Новая эра» Яна Карушкина рассказала, что стрессоустойчивость у детей формируется не через искусственные испытания, а в атмосфере доверия, поддержки и принятия.

Директор ГТРК «Ярославия», эксперт центра развития «Новая эра» Яна Карушкина рассказала, что стрессоустойчивость у детей формируется не через искусственные испытания, а в атмосфере доверия, поддержки и принятия.

Об этом она заявила в комментарии ИА RuNews24.ru. По словам эксперта, родители нередко ошибочно считают, что трудности «закаляют характер».

«Ребёнок должен знать: он может обратиться за помощью и не останется один на один со своими страхами или проблемами», — отметила Карушкина.

Она добавила, что родителям важно не обесценивать чувства ребёнка, говорить с ним об эмоциях, создавать устойчивые повседневные ритуалы и избегать крайностей — как гиперопеки, так и давления.

Также, по словам эксперта, детям помогают физическая активность, прогулки, режим и перерывы при интенсивной учебной нагрузке.

Ранее диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что правильный перекус на ЕГЭ помогает снизить стресс.