Климатолог Терешонок: жаркие периоды в Москве могут стать продолжительнее

Климатолог Николай Терешонок заявил, что в Москве и Московской области на фоне роста температуры могут чаще наблюдаться грозы, смерчи и шквалистый ветер.
Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой». По словам эксперта, по мере повышения температуры возрастает энергетика атмосферы, поэтому опасные погодные явления могут проявляться чаще.
«Температура растёт постепенно, не скачкообразно. Соответственно, постепенно и естественно будут усиливаться разные негативные природные явления», — заключил Терешонок.
Он добавил, что в столичном регионе также могут участиться продолжительные жаркие, сухие и пожароопасные периоды. При этом точные сроки роста числа таких явлений назвать нельзя: по словам климатолога, на них влияет в том числе Эль-Ниньо и связанное с ним повышение температуры океана.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с НСН заявил, что в выходные в Москве начнётся потепление, однако дожди пока сохранятся.