В Крыму проверят обстоятельства ДТП с перевернувшимся автобусом

В Джанкойском районе Крыма один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля, автобуса и грузовика.
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на прокуратуру региона.
По предварительным данным, авария произошла 29 мая на дороге Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Водитель Toyota во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.
После этого легковой автомобиль также столкнулся с КАМАЗом. Водитель Toyota погиб, водители автобуса и грузовика получили травмы.
В прокуратуре уточнили, что пассажиров в автобусе в момент ДТП не было. Надзорное ведомство взяло проверку обстоятельств аварии на контроль.
