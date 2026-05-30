Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму проверят обстоятельства ДТП с перевернувшимся автобусом

В Джанкойском районе Крыма один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля, автобуса и грузовика.

В Джанкойском районе Крыма один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля, автобуса и грузовика.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на прокуратуру региона.

По предварительным данным, авария произошла 29 мая на дороге Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Водитель Toyota во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

После этого легковой автомобиль также столкнулся с КАМАЗом. Водитель Toyota погиб, водители автобуса и грузовика получили травмы.

В прокуратуре уточнили, что пассажиров в автобусе в момент ДТП не было. Надзорное ведомство взяло проверку обстоятельств аварии на контроль.

Ранее сообщалось, что в Красноярске восемь пассажиров пострадали в ДТП с автобусом и автомобилем.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше