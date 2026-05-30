Врач Продеус: перекус с латте и печеньем может содержать до 400 ккал

Врач — педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус предупредил, что люди часто недооценивают калорийность перекусов и не воспринимают их как полноценный приём пищи.
Об этом он рассказал НСН. По словам врача, неконтролируемые перекусы часто состоят из быстрых углеводов — печенья, конфет, орехов или сладких напитков.
«Если человек ещё и пьёт латте с печеньем, то в таком перекусе вообще 300 — 400 ккал», — отметил Продеус.
Он добавил, что при рационе в 1,5 — 2 тыс. ккал такой перекус может составлять почти четверть дневной нормы.
Врач также посоветовал есть четыре — пять раз в день, следить за объёмом порций и пить воду.
