Экономическая делегация КНДР примет у частие в ПМЭФ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Экономическая делегация КНДР в пятницу отправилась с визитом в Россию и Белоруссию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, а также в выставке «Белагро», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Экономическая делегация правительства нашей страны во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чон Хо 29 мая отбыла из Пхеньяна для участия в международной специализированной выставке “Белагро-2026” в Белоруссии и “Петербургском международном экономическом форуме-2026” в России», — пишет агентство.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.