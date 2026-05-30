Делегация КНДР во главе с Юн Чон Хо посетит ПМЭФ и «Белагро»

Экономическая делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чон Хо отправилась с визитом в Россию и Белоруссию для участия в Петербургском международном экономическом форуме и выставке «Белагро».
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как передаёт агентство, делегация во главе с Юн Чон Хо 29 мая отбыла из Пхеньяна.
Визит предусматривает участие в международной специализированной выставке «Белагро-2026» в Белоруссии и Петербургском международном экономическом форуме-2026 в России.
Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ПМЭФ-2026, который пройдёт 3—6 июня.