Делегация КНДР во главе с Юн Чон Хо посетит ПМЭФ и «Белагро»

Экономическая делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чон Хо отправилась с визитом в Россию и Белоруссию для участия в Петербургском международном экономическом форуме и выставке «Белагро».

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как передаёт агентство, делегация во главе с Юн Чон Хо 29 мая отбыла из Пхеньяна.

Визит предусматривает участие в международной специализированной выставке «Белагро-2026» в Белоруссии и Петербургском международном экономическом форуме-2026 в России.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ПМЭФ-2026, который пройдёт 3—6 июня.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
