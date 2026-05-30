«Была недовольна тем, что делаю на корте»: Андреева и Рублёв справились с нервами и вышли в ⅛ финала «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв уже давно приучил всех к тому, что сражается не только с соперниками на корте, но и с «внутренними демонами». И в последнее время у него это удаётся относительно неплохо. По крайней мере, после четвертьфинала в Риме он уже добрался до четвёртого круга «Ролан Гаррос», то есть выиграл шесть из семи последних матчей. В Париже он последовательно справился с Игнасио Бусе, Камило Уго Карбельи и Нуну Боржешом. На первый взгляд, вышеперечисленных соперников нельзя назвать топ‑теннисистами. Однако недооценивать их также не стоит, ведь тот же Бусе на прошлой неделе сенсационно победил на «пятисотке» в Гамбурге.