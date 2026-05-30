«Была недовольна тем, что делаю на корте»: Андреева и Рублёв справились с нервами и вышли в ⅛ финала «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева и Андрей Рублёв вышли в четвёртый круг «Ролан Гаррос», не отдав ни одного сета чешке Мари Боузковой и португальцу Нуну Боржешу соответственно. При этом они справились с «внутренними демонами», несколько раз находясь на грани нервного срыва. В свою очередь, Карен Хачанов, пусть и сотворил маленькое чудо, отыграв у Йеспера де Йонга двойной матчбол, однако всё равно уступил в решающей партии. Помимо россиянина турнир покинул и серб Новак Джокович, отдавший матч бразильцу Жоао Фонсеке после побед в первых двух сетах.
Ради успешной игры в одиночном разряде на нынешнем Открытом чемпионате Франции Мирра Андреева даже отказалась от выступлений в парном вместе с Дианой Шнайдер. Что ж, пока всё идёт по плану. По крайней мере, в третий раз подряд россиянка добралась на кортах «Ролан Гаррос» до ⅛ финала. Пусть и сама понервничала, и других заставила. После уверенной победы над Фионой Ферро она неожиданно отдала стартовый сет малоизвестной Марине Бассольс-Рибере. Однако в двух последующих партиях Андреева проиграла всего два гейма, так что особого стресса не испытала.
В отличие от встречи с Мари Боузковой, в которой уже по ходу первого сета 19‑летняя Мирра «включила» эмоции и даже при счёте 3:3 после затяжного розыгрыша в сердцах швырнула ракетку. Причём, по идее, ничего страшного на корте не происходило — шла равная борьба. Партию Андреева выиграла, а затем повела 2:0 и 40:0 на подаче соперницы во втором сете. После чего внезапно начала ошибаться, жаловаться на ошибки в судействе, а после проигрыша этого гейма со всей силы приложилась по мячу.
«Не была довольна тем, как играла в первом сете. Совершала много ошибок, хотя мы просто забирали свои подачи. Всё равно казалось, что должна играть лучше. Была недовольна тем, что делаю на корте. Желание есть, делала, что надо, а не работало. Когда в кувшин наливаешь много воды, рано или поздно выльется. Когда вела 2:0, 40:0 на её подаче, а в итоге не выиграла гейм, у меня всё поехало. Однако рада, что осталась спокойной, забирала свою подачу и выиграла», — приводит слова россиянки «Чемпионат».
Кстати, она действительно, чуть выпустив пар, сумела собраться и уверенно довела матч до победы. Радует, что нынешняя Андреева, хотя и порой ведёт себя нервно, научилась стремительно забывать о неудачах и добиваться результатов. Теперь она постарается повторить это в игре с Хиль Тайхман, которая вслед за Людмилой Самсоновой и Магдаленой Френх сенсационно прошла Каролину Мухову.
Андрей Рублёв уже давно приучил всех к тому, что сражается не только с соперниками на корте, но и с «внутренними демонами». И в последнее время у него это удаётся относительно неплохо. По крайней мере, после четвертьфинала в Риме он уже добрался до четвёртого круга «Ролан Гаррос», то есть выиграл шесть из семи последних матчей. В Париже он последовательно справился с Игнасио Бусе, Камило Уго Карбельи и Нуну Боржешом. На первый взгляд, вышеперечисленных соперников нельзя назвать топ‑теннисистами. Однако недооценивать их также не стоит, ведь тот же Бусе на прошлой неделе сенсационно победил на «пятисотке» в Гамбурге.
Причём особенно радует нынешнее ментальное состояние Рублёва. В матче с перуанцем он не реализовал во второй партии два сетбола и отдал вторую партию. В относительно недавнем прошлом для Андрея это был бы жесточайший удар, а тут он продолжил сражаться, уверенно взял третий сет, а четвёртый, заключительный, и вовсе вытащил с 2:5. С аргентинцем также пришлось попотеть — победная четвёртая партия завершилась на тай‑брейке. А в выигранном матче третьего круга с португальцем 13-й гейм пришлось играть сразу в двух сетах. И вновь в решающие моменты россиянин действовал безупречно.
Да и в целом очень радует, как Рублёв борется. Даже во втором сете, когда он явно чувствовал себя не лучшим образом, всё равно продолжал превозмогать себя, сделав два обратных брейка и получив заслуженную награду в виде выигранной партии. Помощь и поддержка Марата Сафина явно идёт ему на пользу, пусть тот с трибун и периодически жёстко комментировал игру подопечного. Андрей попутно радовал относительным спокойствием и не свойственными раньше решениями.
К примеру, он начал периодически включать в свой арсенал ударов укороченные, что в его случае выглядит революционно. Так что позитивные изменения в плане разнообразия действительно заметны. А своё внутреннее состояние он теперь может комментировать с улыбкой.
«Помните тасманского дьявола из мультфильма Looney Tunes? Того безумного? Вот это у меня в голове», — цитирует его Sports после победы над Боржешом.
Может, и так, но, главное, весь этот «вихрь страстей» теперь гораздо лучше контролируется. За выход в свой 11‑й четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» Андрей сыграет с Якубом Меншиком, устранившим со своего пути австралийца Алекса де Минора.
К сожалению, Карен Хачанов последовать примеру Рублёва и Андреевой не сумел. В третьем круге он встречался с Йеспером де Йонгом, который до нынешнего турнира не выиграл ни одного матча на уровне ATP с октября прошлого года. Но в теннисе это порой ничего не значит, ведь каждый новый день даёт тебе новый шанс. Вот и нидерландец в Париже, выбив на старте легендарного Стэна Вавринку, заиграл на очень даже приличном уровне.
В итоге их битва с Хачановым растянулась на пять сетов и получилась очень драматичной. Карен, казалось, безнадёжно уступал — 1:2 по сетам и 2:5 по геймам — догнал, но при 5:6 на своей подаче позволил сопернику заработать два матчбола. Надо отдать россиянину должное: он и здесь спасся, в том числе и в марафонском розыгрыше. А потом забрал и тай‑брейк.
Однако после этого либо устал, либо потерял концентрацию, уступив четыре гейма подряд. И пусть сумел сократить отставание до 2:4, вновь проиграл свою подачу и позволил Йесперу поставить победную точку. Слабым утешением для него может стать тот факт, что несколькими минутами позже зачехлил ракетку на «Ролан Гаррос» и Новак Джокович — легендарный серб в пяти партиях проиграл вундеркинду Жоао Фонсеке, хотя взял два первых сета.