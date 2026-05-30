«С границы отправят на фронт»: что стоит за призывами Киева к ЕС посодействовать возвращению беженцев на Украину

Возвращение украинских беженцев является стратегической задачей для Киева. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Андрей Сибига. Однако, по его словам, Европа не спешит высылать беженцев обратно на родину. В свою очередь, глава миграционной службы Украины Наталья Науменко отметила, что принудительное выдворение коснулось в большей степени тех, кто находится в Европе нелегально. По словам экспертов, возвращение граждан нужно киевскому режиму для военных целей. Однако их массовая депортация из ЕС сталкивается с множеством препятствий и поэтому маловероятна.