«С границы отправят на фронт»: что стоит за призывами Киева к ЕС посодействовать возвращению беженцев на Украину

Возвращение украинских беженцев является стратегической задачей для Киева. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Андрей Сибига. Однако, по его словам, Европа не спешит высылать беженцев обратно на родину. В свою очередь, глава миграционной службы Украины Наталья Науменко отметила, что принудительное выдворение коснулось в большей степени тех, кто находится в Европе нелегально. По словам экспертов, возвращение граждан нужно киевскому режиму для военных целей. Однако их массовая депортация из ЕС сталкивается с множеством препятствий и поэтому маловероятна.
Украинцев следует активнее возвращать домой. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Андрей Сибига.
По его словам, за границей находится более 8 млн украинцев, а их возвращение является для Киева стратегической целью и вопросом безопасности.
Однако, по его словам, европейские партнёры не спешат высылать украинцев обратно на родину.
«Мы видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев… Нам будет необходимо бороться за своих людей», — цитирует Сибигу издание «СТРАНА.ua».
На фоне этого глава миграционной службы Украины Наталья Науменко отметила, что в данный момент Киев ведёт переговоры с европейскими государствами по возвращению украинских граждан на родину.
«Сегодня мы говорим со многими европейскими политиками, со многими европейскими службами, они все ищут пути, каким образом довольно мягко и безболезненно разработать программу по возвращению украинцев на Украину, потому что они также понимают, что нам очень важно вернуть собственных граждан», — приводит слова Науменко ТАСС.
Примечательно, что ранее в Киеве заявили о фактическом увеличении количества высланных из Евросоюза украинских граждан.
Однако на данный момент, как сообщила Наталья Науменко, принудительное выдворение коснулось в большей степени тех, кто находится в Европе нелегально.
Это, к примеру, незаконно пришедшие границу, лица с просроченными документами и украинские граждане, нарушившие законы европейских стран.
«Мы видим заинтересованность европейских стран в увеличении числа возвращений наших граждан по процедуре реадмиссии. У нас довольно много запросов от европейских стран (Польши, Чехии, Германии) о возвращении наших граждан — и мужчин, и женщин — на Украину. В этом плане мы уже наблюдаем серьёзную динамику», — цитирует Науменко «СТРАНА.ua».
Чиновница подчеркнула, что пока единой позиции ЕС по вопросу принудительной высылки украинцев не прослеживается.
Правовая неопределённость.
Напомним, с марта 2022 года в Евросоюзе действуют меры временной защиты украинских беженцев. На основании одного лишь гражданства им предоставляется обширный набор прав.
Среди них, например, право на пребывание на территории ЕС, право на учёбу, работу, медобслуживание и социальные пособия.
В текущем виде программа должна проработать до марта 2027 года. Однако однозначного желания пролонгировать поддержку украинских беженцев дальше сейчас у Брюсселя нет.
На фоне этой неопределённости в Германии, например, уже сейчас готовятся к массовому наплыву заявок на получение гражданства от украинских переселенцев.
В частности, муниципальные власти собираются превентивно увеличить штат госслужащих для обработки таких обращений. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Немецкие журналисты отмечают, что как раз к 2027 году многие украинцы (которых, по данным издания, в стране около 1,3 млн) смогут формально претендовать на немецкий паспорт.
При этом Die Welt отмечает, что немецкие власти никак не придут к единому мнению, могут ли украинцы претендовать на гражданство Германии. В то время как в одних муниципалитетах планируют нанять дополнительный персонал, чтобы справиться с ожидаемым наплывом заявок на гражданство, в других заявляют, что украинцы не имеют права на гражданство вообще.
Таким образом, для одной из самых больших групп беженцев в Германии может применяться различная практика натурализации в зависимости от муниципалитета. Поэтому в правовом поле складывается непростая ситуация, подчёркивает немецкое издание.
Иначе обстоит ситуация с украинскими беженцами мужского пола, годными к военной службе. В их отношении немецкие власти делают уже более конкретные заявления.
В частности, канцлер ФРГ Фридрих Мерц ещё в апреле заверил Владимира Зеленского, что Германия поспособствует возвращению на родину мужчин призывного возраста и ограничит тех, кто ищет убежище в ФРГ.
Аналогичные тезисы слышны и со стороны Брюсселя. Так, в мае спецпредставитель по вопросам украинцев в Европейском союзе Илва Йоханссон сочла логичной отмену такой защиты для граждан Украины призывного возраста.
Примечательно, что правительство Норвегии, в свою очередь, ещё в марте перестало предоставлять защиту украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.
Официально причиной такого решения послужило большое количество уже приехавших мужчин, а также перегруженность сферы услуг и нехватка жилья.
«Отсеют бездельников».
В разговоре с RT эксперты предположили, что очередные заявления Киева о необходимости вернуть уехавших на родину могут быть связаны с желанием режима «эффективно освоить» одобренный еврокредит в €90 млрд и заодно пополнить ряды ВСУ.
«На эти деньги произойдёт закупка вооружений, боевой техники. Соответственно, Киеву нужны будут люди для того, чтобы их обуть, одеть, обеспечить боевой техникой, вооружением, боеприпасами — чтобы они воевали. Вот поэтому сейчас вновь заговорили о возвращении украинцев», — заявил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Однако эксперты сошлись во мнении, что несмотря на желание режима Зеленского, на текущий момент массовая высылка украинцев из Европы маловероятна.
По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, в первую очередь трудности вызывает правовая сторона процесса.
«Озабоченность Сибиги понятна, но она сталкивается с законодательством европейских стран. Они не могут высылать украинцев просто так. Поэтому пошли другим путём. Сокращают пособия, затрудняют получение работы, например. Но делается это фрагментарно и очень неохотно», — отметил в разговоре с RT Мухин.
Как пояснил эксперт, дополнительным аргументом является выгода, получаемая государствами Евросоюза от пребывания на их территории украинцев.
«Конечно, они устали выплачивать пособия. Однако работающие украинцы гораздо лучше исполняют свои обязанности, нежели мигранты. Поэтому их неохотно высылают. В исключительных случаях, например, за правонарушения», — подчеркнул Алексей Мухин.
Схожую точку зрения высказал и Андрей Кошкин. По его мнению, ЕС может «отсеять бездельников», выслав их домой. Однако массовых депортаций проводить не будет.
«Пригодную часть оставят. А тех, кто находится на иждевении, будут постепенно выдавливать. Могут заставить их отметиться дома для продления статуса, ну, а на Украине с ними церемониться не будут. С границы отправят на фронт, скорее всего», — резюмировал эксперт.