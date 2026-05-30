NYT: Трамп не принял решение по Ирану после встречи с разведкой

Ранее сообщалось, что соглашение между США и Ираном находится на финальных этапах утверждения в Тегеране, однако окончательного решения по документу пока нет. По данным Fars, одним из главных условий Ирана стала немедленная разблокировка 12 млрд долларов иранских активов. До получения этих средств Тегеран не готов переходить к следующим этапам переговоров. Среди условий также называли полное прекращение огня в Ливане с учётом позиции движения «Хезболла». После этого Иран готов обсуждать ядерную программу и снятие санкций. Главным спорным вопросом остаётся высокообогащённый уран: США требуют вывезти его из страны, но Тегеран не согласен.