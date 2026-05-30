Помощник прокурора рассказала, как распознать подростка-зацепера

Старший помощник Юго-Западного транспортного прокурора Софья Деревянкина рассказала, как распознать подростка-зацепера.

Об этом она заявила в беседе с «Радио 1». По словам специалиста, подростки, увлекающиеся зацепингом, могут становиться скрытными, лгать о своём местонахождении, хранить карабины, верёвки, плотные перчатки и лыжные маски.

«Яркий признак у ребёнка-зацепера — запах железной дороги от одежды. Его ни с чем не спутать: это запах деревянных шпал, пропитанных креозотом, соляркой и мазутом», — сказала Деревянкина.

Она добавила, что ответственность может грозить не только самим нарушителям, но и их родителям.

Ранее сообщалось, что в Москве 17-летний зацепер прокатился на крыше автобуса.