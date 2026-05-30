Два человека погибли при атаке FPV-дрона на автомобиль под Белгородом

В посёлке Октябрьский Белгородского округа украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, двое мужчин погибли на месте, ещё двое ранены.
Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Уточняется, что удар был целенаправленным. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Автомобиль загорелся от детонации.
Ещё двое мужчин получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования.
21 мая в результате утренней атаки украинских беспилотников на Сызрань погибли двое членов семьи участника СВО.