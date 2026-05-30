В Уфе нашли способ укрепить холм под памятником Салавату Юлаеву

В Уфе холм под памятником Салавату Юлаеву укрепят с помощью трёх-четырёх тонких свай.
Об этом сообщает Mkset.ru.
Такое решение представили на совещании наблюдательного совета по реставрации памятника. Специалисты уточнили, что бурения не будет.
Под плитой под памятником установят горизонтальные «ушки». Благодаря этому нагрузку на холм перенесут на боковые подпорки, что должно помочь закрепить фундамент и избежать разрушения карстовых пород.
Также на совещании рассказали, что после реконструкции памятник станет графитовым — тёмно-серым.
Ранее сообщалось, что в селе Большое Фролово Буинского района Татарстана началась реставрация храма Казанской иконы Божией Матери.