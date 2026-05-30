В Польше признали, что Россия устроила дроновую революцию

Российская армия сумела выстроить собственную систему применения беспилотников, совершив серьезный рывок в этой сфере. К такому выводу пришли обозреватели польского портала Defence24.
В публикации отмечается, что за последние четыре года Вооруженные силы РФ прошли путь от разрозненного использования БПЛА к более организованной и частично системной модели. Авторы материала считают, что западные страны по-прежнему недооценивают масштабы и скорость этого развития.
По данным Defence24, одним из ключевых преимуществ российской системы стал отказ от создания отдельных беспилотных полков. Вместо этого задачи по использованию дронов распределили между уже существующими подразделениями.
Как уточняет издание, ответственность за различные участки и глубину применения беспилотников возложили на спецназ, разведывательные структуры, артиллерию, а также на созданные центры «Рубикон».
Авторы материала обращают внимание, что такой подход позволил встроить дроны в действующую структуру армии без масштабной реорганизации. По оценке Defence24, именно это стало одним из факторов быстрого расширения возможностей российских беспилотных систем.
