Посольство РФ: Румыния использует инцидент с БПЛА для конфронтации по планам ЕС

В диппредставительстве заявили, что Бухарест открыто следует внешнеполитической линии ЕС и НАТО.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Румыния использовала инцидент с падением БПЛА в городе Галац для реализации внешнеполитической линии НАТО и ЕС, направленной на конфронтацию с Россией. Об этом заявили «Известиям» в посольстве РФ в Бухаресте.

«Румыния открыто следует внешнеполитической линии ЕС и НАТО, направленной на конфронтацию с Россией, и, судя по тому, как развивались сегодня события, воспользовалась инцидентом в Галаце в качестве предлога для реализации решения, которое было принято заранее», — сказали в диппредставительстве.

Ранее посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев в беседе с ТАСС назвал падение БПЛА в Румынии провокацией киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией и увести внимание от варварского преступления ВСУ в Старобельске, где в результате воздушного удара по общежитию педагогического колледжа был убит 21 учащийся.

29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность на Россию.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он отметил, что случаи падения дронов ВСУ на территории европейских стран уже бывали, и «в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации». Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
