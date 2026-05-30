Трамп: сделка с Ираном предусматривает разминирование Ормуза

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятная сделка с Ираном предполагает немедленное открытие Ормузского пролива, за проход через который не будет взиматься плата.
«Ормузский пролив должен быть немедленно открыт, никакой платы за неограниченный проход судов в обоих направлениях», — написал Трамп в Truth Social.
Американский лидер также отметил, что сделка предусматривает отмену морской блокады, разминирование Ормузского пролива.
По словам Трампа, все суда, которые находятся в проливе в связи с «замечательной, беспрецедентной» блокадой США, могут начинать процесс возвращения домой.