Руководителями Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации было выпущено совместное заявление, в котором они выразили серьезную тревогу по поводу рекордного сокращения мировых запасов нефти.
В заявлении подчеркивается, что сложившаяся ситуация вызвана перебоями в судоходстве через Ормузский пролив, что создает серьезную угрозу топливной безопасности в условиях приближающегося летнего пика потребления.
В документе также отмечается, что запасы нефти в мире сокращаются беспрецедентными темпами. Если ситуация не нормализуется и судоходство не восстановится до обычного уровня, быстрое исчерпание мировых запасов нефти перед пиком летнего спроса в странах Северного полушария может привести к росту рисков для топливной безопасности, стабильности рынка и экономической устойчивости.
Ранее американский политик Сет Моултон заявил, что США пытаются дать взятку Ирану в размере 25 млрд долларов ради открытия Ормузского пролива.